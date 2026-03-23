Spesso si associa la gastrite a una dieta molto restrittiva e limitante. Da un lato ci sono degli alimenti che nelle fasi acute della gastrite cronica andrebbero evitati e in linea generale è necessario fare attenzione a cosa si mangia, dall’altro non è detto che sia sempre necessario eliminare del tutto degli alimenti, e non è neanche detto che siano sempre gli stessi. Come spiega la dottoressa Martina Spina, biologa nutrizionista, è più complicato di così. Spina parte spiegando la differenza tra gastrite acuta e cronica: “È importante distinguere le due cose. La gastrite acuta è un'infiammazione temporanea, magari legata a un fattore specifico che può essere un pasto più abbondante, l’assunzione di alcol, oppure alla somministrazione di farmaci, fino allo stress. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Gastrite: quello che proprio non puoi mangiare e gli sgarri concessi

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