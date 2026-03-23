di Alessio Lento Dopo l’eliminazione dall’Europa League, arrivano altre brutte notizie per i tifosi della squadra giallorossa. La Roma, sotto la guida di Gian Piero Gasperini, sta vivendo un momento di grande difficoltà, in campo e fuori. Dopo l’addio alla competizione europea per mano del Bologna di Italiano, i giallorossi potrebbero dover affrontare un’altra perdita pesante, questa volta legata al mercato estivo. La situazione di Wesley e l’interesse dell’Arsenal. Il giovane Wesley, arrivato la scorsa estate alla Roma con grandi aspettative, sta attirando l’attenzione di diversi club europei, tra cui l’ Arsenal. Il 22enne brasiliano, acquistato per una cifra che si aggira intorno ai 25 milioni di euro, ha dimostrato di avere un grande potenziale, conquistando tutti con le sue prestazioni. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Gasperini e la Roma perdono i pezzi: situazione sempre più complicata

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