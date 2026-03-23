In base a quanto riportato, la vittima avrebbe "lottato a lungo" con il suo aggressore mentre veniva colpita. L’omicidio si sarebbe consumato in più fasi, tra il piano terra e le scale della villetta di via Pascoli Si aprono nuovi scenari nell’indagine sull’omicidio di Chiara Poggi, il delitt. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Garlasco, perizia Cattaneo: "Chiara ha lottato a lungo con il suo assassino, nuovo orario della morte: mezz'ora dopo colazione"

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