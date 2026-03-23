Garlasco perizia Cattaneo | Chiara ha lottato a lungo con il suo assassino nuovo orario della morte | mezz' ora dopo colazione

Da ilgiornaleditalia.it 23 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In base a quanto riportato, la vittima avrebbe "lottato a lungo" con il suo aggressore mentre veniva colpita. L’omicidio si sarebbe consumato in più fasi, tra il piano terra e le scale della villetta di via Pascoli Si aprono nuovi scenari nell’indagine sull’omicidio di Chiara Poggi, il delitt. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

garlasco perizia cattaneo chiara ha lottato a lungo con il suo assassino nuovo orario della morte mezz ora dopo colazione
© Ilgiornaleditalia.it - Garlasco, perizia Cattaneo: "Chiara ha lottato a lungo con il suo assassino, nuovo orario della morte: mezz'ora dopo colazione"

Articoli correlati

Delitto di Garlasco, il Tg1 e la perizia Cattaneo: “Chiara Poggi avrebbe lottato con il suo assassino”Garlasco (Pavia), 21 marzo 2026 – Delitto di Garlasco, nella consulenza depositata dall'anatomopatologa Cristina Cattaneo si parlerebbe di segni di...

“Chiara Poggi è morta mezz’ora dopo colazione”. Perché la perizia della Cattaneo segna un punto a favore di StasiCambia anche l’ora della morte di Chiara Poggi: almeno mezz’ora dopo la colazione.

Garlasco, Chiara Poggi uccisa di notte La svolta sull’orario della morte che cambia gli alibi

Video Garlasco, Chiara Poggi uccisa di notte? La svolta sull’orario della morte che cambia gli alibi

Contenuti utili per approfondire Garlasco perizia Cattaneo Chiara ha...

Temi più discussi: Delitto di Garlasco: Chiara Poggi avrebbe lottato con il suo assassino; Omicidio Garlasco, la perizia sposta l'orario del delitto: il nuovo scenario; Garlasco, le indiscrezioni sulla perizia Cattaneo: Chiara Poggi si difese, lottò a lungo con l’assassino; Delitto di Garlasco, secondo la perizia Chiara Poggi lottò con il suo assassino.

garlasco perizia cattaneo chiaraGarlasco, la perizia Cattaneo potrebbe cambiare l’orario dell’omicidio e riscrivere la storia del delittoSecondo alcune indiscrezioni rese note dal Tg1, la perizia Cattaneo depositata in procura a Pavia sposterebbe l'orario del delitto di Chiara Poggi collocandolo ... fanpage.it

garlasco perizia cattaneo chiaraGarlasco, le indiscrezioni sulla perizia Cattaneo: Chiara Poggi si difese, lottò a lungo con l’assassinoSecondo alcune indiscrezioni sulla perizia realizzata dall'anatomopatologa Cristina Cattaneo sul delitto di Garlasco e rese note dal Tg1, Chiara Poggi ... fanpage.it

Inserisci una parola chiave per trovare news e video.