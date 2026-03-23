Chiara Poggi sarebbe stata uccisa almeno mezz’ora dopo aver fatto colazione. Una circostanza, che se confermata, potrebbe spostare in avanti l’ora del delitto e mettere in discussione il ristretto arco temporale in cui la sentenza di condanna di Alberto Stasi colloca l’omicidi. Si aprono nuovi scenari nell’indagine sull’omicidio di Chiara Poggi, il delitto compiuto a Garlasco il 13 agosto 2007. Una finestra temporale diversa e più ampia, una violenta colluttazione sono menzionate nella consulenza dell’anatomopatologa Cristina Cattaneo depositata in procura, secondo alcune indiscrezioni: l’atto fornirebbe anche nuovi elementi sull’orario, c ome riferisce il Tg1. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Garlasco, nuovo colpo di scena: la super perizia modifica l’ora del delitto, “salva” Stasi e inguaia Sempio

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Garlasco, svolta nell’inchiesta: segni di colluttazione sul corpo di Chiara Poggi Link nei commenti facebook

#Garlasco Ancora anticipazioni e sempre attraverso lo stesso canale. Evidentemente qualcosa è filtrato e va in un’unica ,medesima, direzione. Personalmente continuo a non stupirmi. Ci vorrà tempo ma si arriverà alla giusta meta. x.com