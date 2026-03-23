Garanti e nomine Marziale | Ineleggibile dopo due mandati rispetterò l' attuale normativa

Il sociologo interviene per puntualizzare la sua posizione che deriva dai limiti dell'attuale legge, pur esprimendo rammarico per non poter proseguire l'attività avviata a tutela dei bambini in Calabria Il sociologo reggino spiega di aver presentato domanda ma nella consapevolezza dei limiti fissati dalla normativa in vigore, che vietano un terzo mandato. “La vetusta legge istitutiva - afferma - non consente un terzo mandato e ciò mi spiace, perché avrei continuato più che volentieri a servire i bambini della mia terra. Tuttavia, ho presentato domanda anche stavolta in piena coscienza del limite legislativo, solo per dimostrare che mai avrei abdicato alla mia vocazione, che continua indipendentemente”. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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