Gambro confermata la vendita del sito La proprietà promette tutela per i lavoratori

"Riteniamo che gli impegni presi oggi siano vincolanti così da poter rappresentare con correttezza la situazione alle lavoratrici e ai lavoratori: non sull'esito della vicenda, ma sul metodo con cui affrontare questo percorso. È positivo che l'azienda abbia comunicato che garantirà, nel periodo che anticipa l'eventuale programmata cessione del sito di Medolla, la liquidità e gli investimenti necessari a garantire la piena funzionalità del sito e la completa tenuta occupazionale. Ribadiamo la necessità che il piano di cessione sia condotto secondo i principi di massima trasparenza e condivisione delle scelte con il Governo italiano, la Regione Emilia-Romagna, le istituzioni locali e le organizzazioni sindacali. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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