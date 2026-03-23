Gambro confermata la vendita del sito La proprietà garantisce la tutela dei lavoratori

"Riteniamo che gli impegni presi oggi siano vincolanti così da poter rappresentare con correttezza la situazione alle lavoratrici e ai lavoratori: non sull'esito della vicenda, ma sul metodo con cui affrontare questo percorso. È positivo che l'azienda abbia comunicato che garantirà, nel periodo che anticipa l'eventuale programmata cessione del sito di Medolla, la liquidità e gli investimenti necessari a garantire la piena funzionalità del sito e la completa tenuta occupazionale. Ribadiamo la necessità che il piano di cessione sia condotto secondo i principi di massima trasparenza e condivisione delle scelte con il Governo italiano, la Regione Emilia-Romagna, le istituzioni locali e le organizzazioni sindacali. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Articoli correlati

Leggi anche: Gambro in vendita, i vertici annunciano la volontà di cedere il sito di Medolla

Biomedicale, in vendita il sito della GambroUn incontro che doveva segnare una prospettiva diversa per il sito di Medolla e che invece ha registrato l’annuncio di vendita dello stabilimento di...

Altri aggiornamenti su Gambro confermata la vendita del sito...

La bomba biomedicaleC’è una vertenza nel cuore dell’Emilia che rischia di avere pesanti ripercussioni sull’economia di tutta la regione. Sul futuro della Gambro Vantive di Medolla, provincia di Modena, gioiello del distr ... msn.com

Biomedicale, in vendita il sito della GambroUn incontro che doveva segnare una prospettiva diversa per il sito di Medolla e che invece ha registrato l’annuncio di vendita dello stabilimento di Gambro-Dasco/Vantive. E i sindacati lanciano ... ilrestodelcarlino.it