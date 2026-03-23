Gaia Gigli, ex corteggiatrice di Uomini e Donne e poi presunto flirt di Raimondo Todaro, oggi ha accettato la proposta di matrimonio del pugile Juan Romero Gaia Gigliha appena ricevuto unaproposta di matrimonio. E’ il suo attuale compagno,il pugile Juan Romero,a inginocchiarsi davanti alla giovane sul ring al termine dell’incontro con il collega Luka Leskovic. Gaia era diventata popolare grazie alla partecipazione aUomini e Donne, programma di Maria De Filippi, dove era stata la scelta di Daniele Paudice.Poi il presunto flirt conRaimondo Todarol’aveva fatta tornare sotto ai riflettori e oggi è nuovamente al centro dei gossip dopo la notizia sul matrimonio. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Gaia Gigli si sposa: la proposta del pugile Juan Romero sul ring

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