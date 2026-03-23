Un furto in piena regola, avvenuto con i commessi ancora presenti in negozio al momento del colpo e soprattutto davanti a decine di persona presenti in quel momento lungo la via Emilia. Sabato sera, attorno alle 19, due giovani sono entrati nel negozio Rossi Profumi di via Emilia San Pietro 5, in pieno centro città. I ladri hanno agito in pochi secondi: si sono infatti impadroniti di due confenzioni di profumo prima di spingere l’addeetta per fuggire. Il tutto davanti a decine di persone che affollavano la via Emilia. I due giovani si sono dileguati velocemente. Uno tutto vestito di nero e con un cappuccio in testa, si è infilato nella galleria che porta verso piazza San Prospero. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Discussioni sull' argomento Furto in centro a Rossi Profumi . Due ladri in fuga; Spintonano la negoziante per scappare con due profumi.

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