Ma davvero un like sui social è arrivato a valere di più di un voto espresso nel segreto dell’urna. A quanto pare e risulta dalla cronaca riportata da agenzie e siti di stampa, sembrerebbe proprio di sì. Lo avvalerebbero, infatti, i casi di Catania – soprattutto – e di Catanzaro registrati ieri quando, all’atto del voto, un elettore ha scattato una foto con il suo telefono cellulare mentre è al seggio elettorale della scuola Cavour della cittadina etnea. Peccato che il furbetto della cabina venga smascherato all’istante e subito indentificato dalla Guardia di finanza. Ora, la sua posizione è al vaglio della Procura locale. Referendum a Catania, scatta una foto al seggio e viene identificato e denunciato dalla Gdf. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Furbetti del selfie in cabina: scattano le denunce dopo i casi delle foto al seggio a Catania e Catanzaro. Ecco cosa rischiano

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