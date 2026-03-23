Bruxelles, 23 marzo 2026 – La Commissione europea chiede all’ Ungheria di chiarire in merito alle notizie riguardanti la presunta rivelazione alla Russia di contenuti di una discussione a porte chiuse in seno al Consiglio dell’Unione europea da parte del ministro degli Esteri, Peter Szijjarto. “Le notizie riguardanti il presunto fatto che il ministro degli Esteri ungherese abbia rivelato al suo omologo russo l’esito di una discussione a porte chiuse a livello ministeriale in seno al Consiglio sono motivo di grande preoccupazione”, ha affermato la portavoce per gli Affari esteri della Commissione europea, Anitta Hipper, rispondendo alle domande dei giornalisti durante il briefing di mezzogiorno a Palazzo Berlaymont a Bruxelles. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - “Fuga di notizie dall’Ungheria a Mosca”. L’Ue chiede chiarimenti al governo di Orban

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