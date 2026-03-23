Lo sport in una grande città deve essere pubblico o privato? E' la domanda delle «cento pistole», sempre attuale soprattutto a Milano che ha appena concluso la sua avventura olimpica e ora torna a fare i conti con una situazione degli impianti sportivi a dir poco «complicata», per usare un eufemismo. «Dobbiamo il più possibile arrivare a un momento di riflessione sul ruolo del pubblico in ambito sportivo e se continuiamo a pensare che il partenariato pubblico-privato sia la soluzione per i nuovi bandi sbagliamo. Credo in sostanza che i grandi centri sportivi della città dovrebbero diventare di proprietà di Milano Sport, come abbiamo fatto con i mercati coperti per Sogemi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Frenata sui centri ai privati. Il Carraro resta a MilanoSport

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