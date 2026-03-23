A Pontida, per i funerali di Umberto Bossi, il “Senatur”, non sono mancati attimi di tensione, dove è intervenuta anche la compagna di Matteo Salvini – Francesca Verdini – per difenderlo. La protesta si è levata tra la folla, con dichiarazioni in merito alla Lega Nord. Ma la Verdini non è andata avanti come Salvini, che ha lasciato correre le contestazioni: “Sei a un funerale, cafone”. Ed è rimasta al fianco del compagno, visibilmente emozionato per l’addio a colui che ha fondato il partito. Francesca Verdini difende Matteo Salvini ai funerali di Umberto Bossi. Il 19 marzo 2026 si è spento Umberto Bossi, il fondatore della Lega Nord: a Pontida, domenica 22 marzo, si sono tenuti i funerali del “Senatur”. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Francesca Verdini, il gesto solo per il compagno Matteo Salvini al funerale di Bossi

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Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, si è recato con la compagna Francesca Verdini al seggio di Via Trionfale a Roma per votare in occasione della tornata referendaria. All’uscita, il leader della Lega ha sottolineato come l’alta affluenza x.com