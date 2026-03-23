Fosso porta blindata Un punto niente male
0 FOSSOMBRONE 0: Iannaccone 6,5, Tracchia 6, Maggioli 6 (88’ Barone sv), Magnani 6, Ceesay 6 (57’ Staffa 6), Romano 6,5, Colabella 6, Hysaj 6, Thiane 6 (92’ De Risio sv), Avolio, Mercuri (64’ Marsico). A disp. Troselj, Galdo, Giandomenico, Pepa, Toffolo. All.: D’Adderio 6 FOSSOMBRONE: Bianchini 6,5, Ronchetti 6, Fabbri 6, Bucchi 6 (73’ Pandolfi sv), Giunchetti 6, Imbriola 6,5, Conti 6,5, Ghinelli 6 (92’ Cleri sv), Giometti 6 (88’ Mancini sv), Di Paoli 6 (80’ Kamagate sv), Casolla 6. A disp. Ubertini, Dolce, Ballerini, Valmori, Kieremateng. All.: Giuliodori 6 Arbitro: Berlinghieri di Lecco 6 (assistenti Colonna–Maraboli). Note: ammonito Conti. Recupero 0’, 3’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Articoli correlati
La sfida punto a punto finisce male. Computer Gross punita da GenovaELAH ACQUARIO GENOVA 85 USE COMPUTER GROSS 83 Genova: Brescianini 20, Diakhate 6, Biaggini 5, Venga 26, Zini 12, Alberghini 11, La Marca 5, Fantino,...
Leggi anche: Carnesecchi l’alieno. Dea in mani sicure: la porta è blindata