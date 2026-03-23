Forza un posto di controllo parte un pericoloso inseguimento

Tutto è iniziato quando le forze dell’ordine, nell’ambito di un controllo delle strade, hanno intimato l’alt a un mezzo con a bordo due uomini. L’autista – si legge in una nota – ha accelerato bruscamente e si è dato alla fuga, compiendo manovre “estremamente pericolose per la sicurezza degli altri automobilisti”. A quel punto è partito l’inseguimento da parte dei militari che, poco dopo, sono riusciti a bloccarlo nei pressi della località Putzerhof. Dagli accertamenti è emerso che si trattava di due cittadini di 55 anni, già noti alle forze dell’ordine, entrambi originari di Rho (MI) e domiciliati in una pensione a Maranza. Uno di loro, il passeggero, è stato trovato in possesso della cocaina. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

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