Formia provano a vendere un camper rubato | bloccati al porto

Formia, 23 marzo 2026 – La Polizia di Stato di Gaeta, nell’ambito delle attività investigative volte al contrasto delle truffe e dei reati predatori, ha denunciato in stato di libertà due uomini, di 22 e 32 anni, ritenuti responsabili di tentata truffa aggravata in concorso. Gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Gaeta, a seguito di attività info-investigative, erano sulle tracce dei due potenziali truffatori poi individuati all’interno del porto commerciale di Formia mentre erano intenti a tentare di vendere un camper, dagli atti risultato provento di una truffa denunciata pochi giorni prima ai danni di un ignaro venditore.... 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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