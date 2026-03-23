Fondazione Triulza per inclusività | Noi verso il turismo accessibile

I primi sei prototipi sono Budd-e, una guida robotica autonoma che mappa i luoghi e guida le persone; XoSoft Delta, un esoscheletro soft che si adatta ai movimenti del sistema muscoloscheletrico umano e li assiste; L’Arte al Tatto, stampa 3D e Intelligenza Artificiale per creare una mostra artistica che si vede, si ascolta e si tocca. Interattiva e sensorizzata, Magic Climbing è invece una parete di arrampicata inclusiva. Hybrid FES-bike è un trike (bicicletta reclinata) che utilizza impulsi elettrici per stimolare muscoli indeboliti o paralizzati e infine AbiliCity, una web-app strutturata in moduli pensati per supportare la persona in ogni aspetto della sua quotidianità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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