fondazione rosselli il 24 marzo il secondo dibattito sulla visione di firenze

Firenze, 23 marzo 2026 – La Fondazione Rosselli, in via degli Alfani 101r, ospita il 24 marzo alle ore 17 il secondo colloquio 'Firenze: riflessioni e prospettive', un dibattito sull'urbanistica e sulla visione della città, a distanza di due anni dalla pubblicazione del Quaderno Rosselli dal titolo 'Firenze bella e possibile' (Quaderni del Circolo Rosselli 22024, Pacini Editore Pisa). Parteciperà il presidente del Consiglio comunale Cosimo Guccione. Tra gli interventi programmati quelli di Sergio Givone, Massimo Morisi, Andrea Barducci, Renzo Manetti, Mariella Zoppi. “Continua la nostra riflessione sulla città, i suoi problemi, le sue prospettive - ha dichiarato Spini -. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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