I conti continuano a non tornare. Mancano ventuno giorni alla partenza verso Gaza della nuova Flotilla – salperà il 12 aprile dal Moll de la Fusta di Barcellona – e i fondi raccolti attraverso la raccolta ufficiale sul sito non basterebbero a coprire nemmeno in minima parte le spese della precedente missione: alla fine, dopo le polemiche dovute alla scarsa trasparenza, erano stati comunicati poco più di 3 milioni. Le barche e i partecipanti erano la metà, figuriamoci quanti soldi servirebbero stavolta che sono state annunciate oltre cento navi e quindi almeno mille persone a bordo, alle quali va sommato il personale di terra. Il contatore. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Flotilla, raccolta fondi flop: ombre sui donatori pro-Pal

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