Fissata la data del prossimo consiglio comunale di Arezzo

Nuova seduta del Consiglio Comunale. È stata convocata per giovedì 26 marzo con inizio alle ore 9. La diretta è sul sito istituzionale e sul canale YouTube del Comune di Arezzo. ArezzoNotizie è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Una nuova zona residenziale a Rigutino? Bocciata la pratica in consiglio comunale Ponte di Neschieto, lavori all'ex mercato ortofrutticolo, pronto soccorso e violenza di genere: le interrogazioni di oggi . 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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