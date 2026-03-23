Firenze incendio in via Cavour | motorini a fuoco

Firenze, 23 marzo 2026 – Un incendio è divampato nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle ore 13:00, in via Cavour, nel centro di Firenze. Coinvolti alcuni motorini parcheggiati lungo la strada. Le fiamme, sviluppatesi per cause ancora in corso di accertamento, hanno rapidamente interessato i mezzi, generando una densa colonna di fumo nero visibile a distanza e attirando l’attenzione di residenti, passanti e turisti. Al momento non si segnalano persone coinvolte nell’incendio. Lanciato l’allarme al 112 sul posto sono intervenuti prontamente i vigili del fuoco del comando di Firenze, sede centrale, che hanno operato con una squadra e un’autobotte per contenere e spegnere le fiamme. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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