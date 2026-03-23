FIRENZE – Operazione antidroga a Firenze. E’ accaduto ai giardini pubblici di Ugnano dove i carabinieri hanno stroncato un giro di spaccio nel parco Zamfir. Arrestati due uomini del Marocco, 36 e 25 anni, i quali avevano organizzato un collaudato sistema di smercio di droga. Sono accusati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti in concorso. Il gip ha convalidato gli arresti, poi ha deciso per uno una misura cautelare ossia l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria (firma). Dall’osservazione nel parco è emersa una precisa divisione dei compiti: mentre uno recuperava gli involucri di droga occultati nella vegetazione, il complice si occupava della cessione agli acquirenti. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Firenze: droga ai giardini di Ugnano, arrestati due spacciatori

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