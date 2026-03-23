Firenze da record trainata dai farmaci ma l’export senza il comparto scivola in negativo | pesa l’incognita cinese
FIRENZE – Un anno da primato, ma caratterizzato da profonde polarizzazioni interne. Il 2025 dell’economia fiorentina si chiude con numeri da capogiro sul fronte del commercio internazionale, celando però una fortissima dipendenza da un singolo settore e da specifiche rotte di approvvigionamento. I numeri: record nazionale, ma si assottiglia il surplus. La fotografia scattata dal Centro studi della Camera di commercio cittadina su dati Istat mostra una provincia capace di conquistare il gradino più alto del podio in Italia per crescita delle esportazioni, segnando un +41,4%. In termini assoluti, le vendite all’estero hanno raggiunto quota 34,254 miliardi di euro (con un balzo in avanti di oltre 10 miliardi rispetto all’anno precedente), piazzando Firenze al secondo posto nazionale per controvalore, alle spalle della sola Milano. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
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