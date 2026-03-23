Firenze, 23 marzo 2026 - Una bella Fiorentina strappa un punto all’ Inter e rilancia le proprie ambizioni di salvezza. Nel post partita ecco l'analisi di mister Paolo Vanoli. "Ho fatto i complimenti ai ragazzi perché era la quinta partita in 14 giorni e la terza giocando ogni due giorni. Bravi tutti, dai ragazzi ai massaggiatori: fare questo sforzo e uscire alla distanza vuol dire che stiamo bene. Mi è spiaciuto per il gol a freddo ma poi abbiamo preso le misure e abbiamo fatto una gran partita". È la settimana più bella da quando allena la Fiorentina? "Sì. A Udine ci erano mancate un po' di energie, oggi invece abbiamo fatto una grande partita". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Fiorentina-Inter, Vanoli fa i complimenti ai suoi. Poi si arrabbia: “Basta parlare dei cambi”

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