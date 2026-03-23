Inter News 24 Fiorentina Inter, Chivu deve correre ai ripari e suona l’allarme nerazzurro dopo il pareggio del Franchi. E la prossima giornata di campionato.. Il verdetto della Gazzetta dello Sport sulla prestazione dell’Inter al Franchi è impietoso: «L’Inter è bollita e a Firenze non ha perso due punti, ne ha guadagnato uno, perché la Fiorentina meritava di vincere». Il pareggio per 1-1 contro i viola non è solo un mezzo passo falso, ma il segnale di una crisi d’identità profonda per la squadra di Cristian Chivu, che approda alla sosta per le nazionali con il magro bottino di 2 punti nelle ultime 3 partite. Un rallentamento che ha trasformato una fuga sicura in una corsa scudetto totalmente riaperta. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Fiorentina Inter, suona l’allarme nerazzurro dopo il pareggio al Franchi. La prossima giornata diventa cruciale…

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