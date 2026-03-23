L’Inter perde ancora punti: dopo la sconfitta nel derby e il pari con l’Atalanta, la squadra di Chivu fa 1-1 sul campo della Fiorentina. Ecco come la partita è stata commentata sui social dei tifosi nerazzurri, duri in particolare con Barella e Sommer e preoccupati per il margine di vantaggio in classifica che si è ridotto a 6 punti sul Milan e a 7 sul Napoli. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Fiorentina-Inter, reazioni social: "Siamo cotti", "Presi a pallate"

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