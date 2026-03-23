Fiorentina Inter pagelle | tante le insufficienze

Fiorentina Inter pagelle. L’Inter non va oltre l’ 1-1 contro la Fiorentina e conferma un momento complicato. Ecco le valutazioni giocatore per giocatore. Sommer 5 Altro episodio negativo. Sul gol di Ndour non è impeccabile e l’errore pesa nell’economia della gara. Non trasmette sicurezza. Bisseck 6,5 Il migliore della difesa. Regge l’urto nel primo tempo, poi si adatta anche al cambio posizione senza perdere lucidità. Leader silenzioso. Akanji 5 Serata complicata. Soffre Kean per tutta la partita, perde diversi duelli e appare in difficoltà anche nelle letture. Carlos Augusto 5,5 In affanno sulla sua fascia, Dodò lo mette spesso in crisi. L’ammonizione lo condiziona e all’intervallo lascia il campo. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

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