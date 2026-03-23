Il vortice negativo in cui è finito il francese sembra inesorabile: non ha un'idea, un guizzo, un'anima. Il regista viola invece supera il pressing e conquista il centrocampo. De Gea super nel finale, Bonny ancora giù. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Fiorentina-Inter, le pagelle: Thuram, che fine ha fatto? (4,5). Fagioli uomo copertina, 7

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