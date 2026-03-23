Subito avanti, al Franchi la capolista si accontenta di difendere il vantaggio minimo e nel finale viene meritatamente raggiunta dai padroni di casa. La differenza? Ancora una volta però, come già capitato troppe volte in stagione, l’hanno fatta i portieri: Sommer pasticcia e De Gea si supera all’ultimo respiro su Classe 1988, dalla ridente terra di Romagna, cresce a piadina e pallone. Laurea breve - anzi brevissima - in Economia, con tesi sul marketing applicato al calcio. Piedi di legno, cuore di stagno: uno stopper degli anni '60 che si ritrova nel dilettantistico mondo pedatorio del duemila. Più cartellini che presenze, al tiki-taka ha sempre preferito il tiki-tackle. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Fiorentina-Inter, le pagelle: FPE non basta, Barella e Sommer tengono aperto il campionato

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