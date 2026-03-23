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© Internews24.com - Fiorentina Inter, calo fisico nel secondo tempo: i numeri parlano chiaro

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Una raccolta di contenuti su Fiorentina Inter

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Fiorentina coraggiosa, l’Inter spreca: al Franchi finisce 1-1Diretta Fiorentina-Inter di Domenica 22 marzo 2026: Esposito segna dopo 50 secondi, Ndour risponde nella ripresa e De Gea decisivo nel recupero ... calciomagazine.net

All'indomani di Fiorentina-Inter, il presidente Marotta sceglie ancora il profilo basso e respinge le polemiche sul mondo arbitrale. La squadra nerazzurra, in netto calo fisico, chiude prima della sosta nazionali a +6 sul Milan e a +7 sul Napoli quando all'appello facebook

#Vanoli si sfoga in conferenza dopo #FiorentinaInter: “Basta con i cambi. Fammi godere una partita…" x.com