Fiorentina Inter 1-1 | nerazzurri non sanno più vincere

L’Inter si ferma ancora. Dopo il pari contro l’Atalanta, arriva un altro 1-1, questa volta sul campo della Fiorentina, che lascia l’amaro in bocca e riapre parzialmente la corsa in vetta. I nerazzurri, chiamati a rispondere ai successi di Napoli e Milan, non vanno oltre un punto contro una squadra viva, intensa e tutt’altro che arrendevole. La squadra di Cristian Chivu, assente in panchina per squalifica, parte nel migliore dei modi. Dopo appena 44 secondi, è Pio Esposito a sbloccare la gara con un colpo di testa preciso su assist di Nicolò Barella. Un avvio fulmineo che sembra indirizzare subito la partita. L’Inter sfiora anche il raddoppio poco dopo, sempre sull’asse Barella-Esposito, ma la Fiorentina non si disunisce. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

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