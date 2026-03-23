Una truffa ai danni di una cittadina bresciana è stata sventata grazie all’intervento tempestivo della Polizia Postale. La vittima, convinta di parlare con il Direttore del Servizio Polizia Postale e per la Sicurezza Cibernetica, è stata indotta a trasferire i propri risparmi su un conto indicato dai malviventi. L’operazione è stata bloccata dagli investigatori, che hanno permesso il recupero dell’intera somma sottratta. Donna truffata da un finto direttore a Brescia Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto inizio dopo che una donna si è presentata presso la sede della Polizia Postale di Brescia per denunciare una sospetta truffa. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Finto direttore dell'istituto bancario, donna truffata a Brescia ma c'è un lieto fine: il lavoro degli agenti

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