Finito lo spoglio nel Ravennate | vittoria del No al referendum con il 58% dei voti in provincia

Alle ore 15 si sono chiuse le urne. Il risultato dello spoglio nei seggi del Ravennate e le percentuali a favore di 'Sì' e 'No' nei vari comuni No, in vantaggio sia in Italia che nel Ravennate. È partito lo spoglio delle schede per il referendum costituzionale sulla giustizia. Alle 15 si sono infatti chiuse le urne in tutta Italia e inizia così lo spoglio anche nei 400 seggi della provincia di Ravenna. Un appuntamento che ha visto, dopo diverso tempo, un incremento dell'affluenza che era stata piuttosto bassa negli ultimi appuntamenti elettorali. Agli elettori è stato proposto il seguente quesito: "Approvate il testo della legge di revisione degli artt. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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Milano, lo spoglio e i risultati del referendum in diretta: a Milano i No in vantaggio con il 58%, in Lombardia avanti i Sì con il 53%Con 7570 sezioni scrutinate su 9258, in Lombardia è in vantaggio il Sì con il 53,65% (il No è al 46,35).

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