Fiabe reinventate e disegni dal vivo | alla città del teatro arriva Trame su misura vol 2

Due storie, una lavagna che prende vita e un filo invisibile che unisce generazioni diverse: quello tra nonni e nipoti.Alla Città del Teatro di Cascina arriva "Trame su misura vol. 2", lo spettacolo di Renzo Boldrini (Giallo Mare Minimal Teatro) pensato per bambini dai 4 anni e per le loro famiglie, capace di trasformare il racconto in un’esperienza visiva sorprendente.In scena le storie nascono sotto gli occhi del pubblico: parole, immagini e disegni si intrecciano in tempo reale, dando vita a un teatro fatto di immaginazione, semplicità e meraviglia.Il viaggio si apre con “Cappuccetto Bang Bang”, una versione inaspettata e ironica della celebre fiaba, ispirata allo stile irriverente di Roald Dahl. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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