Lui è stato tra i protagonisti dell’ultimo Festival di Sanremo, dove è salito sul palco per presentare il brano Male necessario in coppia con Marco Masini: stiamo ovviamente parlando di Fedez, il rapper che ad un certo punto della sua carriera ha fatto stare parecchio in apprensione i fan per via della sua malattia e, successivamente, delle sue vicende personali dopo la fine del matrimonio con Chiara Ferragni. Ora però il cantante sembra aver voltato pagina e stare vivendo un nuovo capitolo della sua vita al fianco di Giulia Honegger, la giovane stilista con cui fa coppia da un po’ e che sembra avergli restituito una nuova serenità. Accanto... 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Fedez, “Giulia Honegger incinta”: la nuova indiscrezione anima i fan, ma manca la conferma

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Fedez e Giulia Honegger fanno le prove di famiglia allargata

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Temi più discussi: Giulia Honegger, la compagna di Fedez, è incinta? Ecco le ultime indiscrezioni; Fedez, terzo figlio in arrivo con Giulia Honegger: Lo hanno già detto a Chiara Ferragni, come ha reagito l'influencer; Fedez di nuovo papà? Le foto di Giulia Honegger col rapper non lascerebbero dubbi; Fedez e Giulia Honegger presto genitori? Le foto confermano la gravidanza.

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«Non è un’inquadratura casuale», hanno subito notato molti utenti sotto la foto. Negli ultimi giorni, una semplice foto pubblicata sui social ha messo in subbuglio i follower di Fedez. Nello scatto, lui e Giulia Honegger appaiono rilassati sul divano, con il loro ca facebook