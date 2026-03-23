Fedez e Giulia una foto su Instagram accende i rumors sulla gravidanza | il web si infiamma

Da screenworld.it 23 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Fedez ha sorpreso i fan con un annuncio dolcissimo e “ nascosto ”: il rapper e podcaster aspetta un figlio dalla compagna Giulia Honegger. Dopo settimane di indiscrezioni e smentite, è stato un semplice scatto domestico a chiarire tutto: la coppia appare sul divano di casa con il piccolo cagnolino Maurizio, mentre si intravede un pancino che conferma la gravidanza. Questo sarà il terzo figlio di Fedez, dopo Leone e Vittoria avuti con Chiara Ferragni, e segna un nuovo capitolo nella sua vita personale e familiare. La coppia aveva già condiviso l’arrivo del cagnolino, creando un racconto intimo e quotidiano che ora si arricchisce di una gioia ancora più grande. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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