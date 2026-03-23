Fedez diventa papà per la terza volta? Lo scatto che alimenta i sospetti

Lo scatto alimenta le voci su una possibile gravidanza e sul terzo figlio per Fedez, tra indizi e interpretazioni che hanno catturato il web. Una semplice foto condivisa sui social da Fedez ha rapidamente attirato l’attenzione del pubblico, trasformandosi in pochi istanti in un caso di gossip. Lo scatto, che lo ritrae insieme alla compagna Giulia Honegger in un contesto domestico, è stato interpretato da molti come un possibile annuncio implicito di una nuova gravidanza. Sta diventando davvero papà per la terza volta? La storia tra Fedez e Giulia Honegger è iniziata nell’estate del 2025, segnando il primo legame rilevante per il rapper dopo la separazione. 🔗 Leggi su Novella2000.it

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