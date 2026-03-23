Da uno screen postato sulla sua pagina dal giornalista Antonio Monaco, sulla seconda rete del Fasano è molto dubbia la posizione dell’attaccante Barranco sul passaggio di Penza a 10? dal termine della gara, poi finita 2-1. Sulla stessa rete si è scatenato. IlSipontino.net. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Fasano-Manfredonia, sul gol dei padroni di casa un fuorigioco non fischiato molto dubbio

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