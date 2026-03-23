Una guerra che durerà fino a maggio, almeno, e un regime change sempre più improbabile per Trump che sperava di chiudere la guerra in poche settimane. Farian Sabahi, scrittrice di origini iraniane, docente all’Università dell’Insubria, ha dedicato la sua vita a studiare l’Iran, ed è convinta che gli Stati Uniti abbiano cominciato una guerra contro un Paese che non era una minaccia. Dopo l’uccisione di Khamenei, l’Iran ha subito una nuova perdita: la morte del generale Larijani. Ci spiega perché Larijani era un leader così importante? «Il paragone tra i due è inappropriato. Khamenei era il leader supremo, anche chiamato l’Ali del suo tempo, ovvero il primo Imam dopo l’ayatollah Khomeini. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Farian Sabahi: «C’è uno zoccolo duro di 15 milioni di iraniani che sta coi pasdaran»

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