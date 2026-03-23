Fanica Lacusta scivola in un laghetto mentre pesca e muore il figlio ha provato a salvarla

Fanica Lacusta, chiamata da tutti Stefania, è la 63enne morta in un laghetto di pesca sportiva a Lanuvio. Un'amica: "Un dolore immenso, un giorno che non dimenticherò". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Discussioni sull' argomento Roma – Donna di 63 anni scivola nel laghetto e muore davanti ai figli; Roma – Donna scivola nel laghetto e annega davanti ai figli.

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