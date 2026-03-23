Licenziato in tronco per aver inoltrato in azienda un video erotico di una collega e sconfitto in tribunale: è la storia di un impiegato di banca a Faenza, in provincia di Ravenna, che dopo aver perso il posto di lavoro, adesso è costretto anche a pagare cinquemila euro di spese legali. I fatti risalgono al luglio 2025, quando l'uomo lavorava in una filiale di provincia. L'ex impiegato di banca aveva inviato all’email aziendale di una collega un video, chiedendole di scaricarlo al posto suo perché non riusciva a visualizzarne il contenuto. Ma quei 45 secondi di filmato non contenevano nulla di coerente con il lavoro: alla vista di un'altra collega nuda e in pose erotiche, la donna non ha esitato un secondo a inviarlo ai capi della filiale. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Faenza, licenziato per aver inoltrato un video erotico a una collega: il tribunale boccia il ricorso

Articoli correlati

Ravenna, licenziato per aver inoltrato un video erotico a una collega: il tribunale boccia il ricorsoLicenziato in tronco per aver inoltrato in azienda un video erotico di una collega e sconfitto in tribunale: è la storia di un impiegato di banca in...

“Puoi aprire il file? Io non riesco”, manda email alla collega ma era un video erotico: bancario licenziatoL’uomo ha sempre sostenuto che si è trattato di un semplice errore perché pensava fosse un filmato promozionale ma la banca e il Tribunale civile di...

Contenuti e approfondimenti su Faenza licenziato per aver inoltrato un...

Faenza, licenziato per aver inoltrato un video erotico a una collega: il tribunale boccia il ricorsoLicenziato in tronco per aver inoltrato in azienda un video erotico di una collega e sconfitto in tribunale: è la storia di un impiegato di banca a Faenza, in provincia di Ravenna, che dopo aver perso ... msn.com

VIDEO EROTICO Invia un video erotico di una collega ad un altra: licenziato in troncoUn impiegato di banca a Faenza ha perso il lavoro dopo aver inviato a una collega un video erotico che ritraeva un’altra collega nuda ... statoquotidiano.it