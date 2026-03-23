Licenziato in tronco per aver inoltrato in azienda un video erotico di una collega e sconfitto in tribunale: è la storia di un impiegato di banca a Faenza, in provincia di Ravenna, che dopo aver perso il posto di lavoro, adesso è costretto anche a pagare cinquemila euro di spese legali. I fatti risalgono al luglio 2025, quando l'uomo lavorava in una filiale di provincia. L'ex impiegato di banca aveva inviato all’email aziendale di una collega un video, chiedendole di scaricarlo al posto suo perché non riusciva a visualizzarne il contenuto. Ma quei 45 secondi di filmato non contenevano nulla di coerente con il lavoro: alla vista di un'altra collega nuda e in pose erotiche, la donna non ha esitato un secondo a inviarlo ai capi della filiale. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Faenza, licenziato per aver inoltrato un video erotico a una collega: il tribunale boccia il ricorso

Articoli correlati

Ravenna, licenziato per aver inoltrato un video erotico a una collega: il tribunale boccia il ricorsoLicenziato in tronco per aver inoltrato in azienda un video erotico di una collega e sconfitto in tribunale: è la storia di un impiegato di banca in...

Contenuti utili per approfondire Faenza licenziato per aver inoltrato un...

Temi più discussi: Faenza, licenziato per aver inoltrato un video erotico a una collega: il tribunale boccia il ricorso; Faenza, impiegato di banca manda un video erotico alla collega: Non riesco ad aprirlo, puoi controllarlo? Licenziato e sconfitto in tribunale; Bancario manda video erotico a una collega con la mail aziendale: licenziato; Invia ad una collega un video erotico: licenziato. Chiede il reintegro, ma il tribunale conferma il provvedimento.

Licenziato per aver inviato un video hot al collega, dovrà pagare 5mila euroLicenziato per aver inoltrato in azienda un video erotico di una collega e sconfitto in tribunale. Questa è la storia di un impiegato di banca a Faenza, ... internapoli.it

Bancario manda video erotico a una collega con la mail aziendale: licenziatoUn impiegato di banca di Faenza è stato licenziato per aver inviato a una collega un video amatoriale a sfondo erotico raffigurante un’altra collega. ravennaedintorni.it

A Ravenna il “No” ha vinto con il 59,24%. A Faenza il “No” ha ottenuto il 59,3% dei voti facebook