Leonardo Fabbri ha chiuso la sua partecipazione ai Mondiali Indoor 2026 a Torun con una prestazione che non rispecchia le aspettative iniziali. Il lanciatore italiano, giunto in Polonia con l’obiettivo di contesa per il titolo, si è fermato a 20.92 metri, un risultato che lo ha collocato al settimo posto assoluto. L’evento si svolge nel cuore della stagione indoor europea, dove il toscano aveva mostrato segni di grande forma prima della competizione ufficiale. Nonostante le ambizioni elevate, la gara si è conclusa con Tom Walsh che ha imposto il suo ritmo, raggiungendo i 21.82 metri e lasciando il campo per la vittoria finale. L’ombra del favorito: quando l’aspettativa incontra la realtà. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fabbri a Torun: 20,92m e settimo posto, un flop inaspettato

Articoli correlati

Leggi anche: LIVE Atletica, World Indoor Tour Torun 2026 in DIRETTA: Carmassi e Dosso in finale! Terzo posto per Fabbri, inizia la gara di Iachipino

Fabbri sceglie Toru?: niente Coppa Europa di lanci, priorità al Mondiale indoorLeonardo Fabbri ha deciso di non prendere parte alla Coppa Europa di lanci, in programma il 14 e 15 marzo a Nicosia, Cipro.

Aggiornamenti e notizie su Fabbri a Torun 20 92m e settimo posto...

Temi più discussi: Torun: gli orari azzurri ai Mondiali indoor; RECAP! Day3: Furlani è d'argento, record di medaglie per l'Italia; Atletica indoor, atto finale a Torun: Fabbri, Iapichino e Furlani guidano l’Italia a caccia di medaglie; Italia a Toru? 2026: Furlani, Battocletti e i predatori d’oro ai Mondiali indoor.

Torun, Fabbri chiude settimo nel peso: il favorito azzurro si ferma a 20,92 metriDelusione per Fabbri ai Mondiali indoor di Toru?: il favorito chiude settimo nel getto del peso con 20,92 metri ... it.blastingnews.com

Mondiali Indoor: Fabbri non brilla, solo settimo posto a Toru?Una serata amara per Leonardo Fabbri ai Campionati Mondiali Indoor di atletica leggera a Toru?, in Polonia. Il pesista azzurro, arrivato alla rassegna iridata con la miglior prestazione mondiale stagi ... it.blastingnews.com

Delusione per Fabbri facebook

Misano, secondo k.o. consecutivo. Achille Fabbri conquista la prima vittoria sulla panchina del Bellaria Igea Marina, bene la Stella che regola il Bakia #ProvinciadiForliCesena #ProvinciadiRimini #Sport x.com