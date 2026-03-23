Export la Regione | Dopo l’Ucraina non si è reagito ora nuova emergenza

«La guerra che sta interessando il Medio Oriente configura una situazione molto preoccupante per l’intera Europa. Siamo chiamati, tutti insieme, a fare un salto di qualità: l’Emilia-Romagna deve guardare all’autoproduzione dell’energia. Nell’attuale scenario geopolitico, che impatta pesantemente sui flussi energetici globali, dobbiamo spingere sulle comunità energetiche e in particolare su quelle industriali, per promuovere e tutelare le nostre imprese. E dobbiamo anche pensare di orientare parte delle risorse per il sistema produttivo al fine di incentivare l’autoproduzione». Così il presidente della Regione, Michele de Pascale, concludendo... 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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Export e filiera agroalimentare. La Camera di commercio del Molise promuove tre webinar dedicati alle imprese del settore per approfondire strumenti e opportunità di accesso ai mercati esteri. Iscriviti dalla sezione "Eventi" del sito camerale. x.com