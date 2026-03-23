La famiglia Agnelli lascia l’editoria dopo oltre cento anni. Dopo mesi di trattative, la holding Exor ha raggiunto un accordo con il gruppo greco Antenna per la cessione di Gedi Gruppo Editoriale, aprendo una nuova fase per uno dei principali poli editoriali italiani. L’operazione coinvolge testate e brand di primo piano come la Repubblica, le radio Radio Deejay, Radio Capital e m2o, oltre a HuffPost Italia, Limes e National Geographic Italia. Per Antenna Group si tratta di un investimento strategico che punta a rafforzare la presenza in Italia e a sviluppare nuove sinergie tra editoria, radio, contenuti digitali e audiovisivi, con l’obiettivo di costruire un hub mediatico nel Mediterraneo. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Exor cede Gedi al gruppo greco Antenna, gli Agnelli lasciano l’editoria dopo oltre un secolo

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