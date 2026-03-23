Esultano Pd Movimento 5 Stelle e Cgil Un importante segnale politico Risultato netto e inequivocabile

Queste le reazioni degli esponenti del Pd (Enrico Monti e Valentina Ancarani), del Movimento 5 Stelle (il senatore Marco Croatti) e della leader della Cgil Forlì-Cesena Maria Giorgini “Per la nostra democrazia questa è una grande vittoria”. Il segretario territoriale del Pd forlivese Enrico Monti commenta così l'esito del referendum sulla giustizia, che ha visto il No prevalere sul Sì. L'analisi di Monti, “con grande soddisfazione”, parte dall'affluenza, “in forte aumento in tutto il paese, con una percentuale, anche a livello provinciale (66%), che dimostra come le cittadine e i cittadini siano tornati alle urne, dopo anni di tornate elettorali nelle quali la partecipazione era calata drasticamente. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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