Nel primo pomeriggio di domenica, una forte esplosione ha generato paura tra i condomini di una palazzina di Anzio, a sud di Roma. Al secondo piano della palazzina 42A di Corso Italia, uno scaldabagno con bombola è esploso, causando un ampio incendio che ha coinvolto un totale di tre appartamenti. Nella mattinata di lunedì, i proprietari degli appartamenti che sono rientrati per iniziare a ripulire hanno notato un nuovo principio di incendio, che è stato spento in autonomia. Nuove fiamme nella palazzina Incendio spento con un estintore Bilancio delle vittime Cosa è successo? Nuove fiamme nella palazzina Dopo un pomeriggio di paura, lunedì 23 marzo è iniziato con un fumo sospetto sopra la palazzina coinvolta dall’esplosione in Corso Italia. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Esplosione in una palazzina ad Anzio, ancora fiamme il giorno dopo: danni ingenti per 21 famiglie

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