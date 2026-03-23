Esplosione di Roma e pista anarchica troupe Rai aggredita al Quadraro

Roma, 23 marzo 2026 – Grave aggressione ai danni di una troupe della Tgr Lazio impegnata in un servizio nel quartiere Quadraro, a Roma. Secondo quanto riferito dalla Rai, un operatore e un assistente stavano effettuando riprese in alcuni stabili occupati dagli anarchici dopo la morte di due attivisti, quando sono stati aggrediti. L’episodio, si legge in una nota di Viale Mazzini, ha provocato il danneggiamento delle attrezzature e il ferimento di un operatore, che è stato poi medicato in ospedale. La Rai ha espresso “la più ferma condanna” per quanto accaduto, parlando di un fatto che colpisce non soltanto i professionisti coinvolti, ma anche il diritto dei cittadini a essere informati. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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