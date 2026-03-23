Esplosione a Piana del Sole sopralluogo del Sindaco Gualtieri – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 22 marzo 2026 "Siamo a Piana del Sole, nell'undicesimo Municipio, dove poche ore fa una terribile esplosione ha completamente distrutto quella palazzina e danneggiato pesantemente tutte quelle intorno. Le operazioni di soccorso si sono concluse. Ci sono due persone ferite in ospedale; a loro va il nostro pensiero e gli auguri di pronta guarigione", così il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri in un video sui social. Courtesy: Roberto Gualtieri Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev Referendum sulla Giustizia, affluenza alta: oltre il 45% alle 23. Si vota anche domani, il precedente: com’era andata Salvini saluta la vedova di Bossi, scatta la contestazione: «Traditore, è il bacio di Giuda». 🔗 Leggi su Open.online

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