Esame rinnovato e di nuovo di maturità. Scorre veloce il conto alla rovescia per le migliaia di studenti maturandi delle scuole superiori cesenati verso il traguardo finale. Dopo l’euforia della festa dei cento giorni, al rito ludico è subentrato l’ultimo miglio della preparazione, quello riservato a un evento così importante come l’esame che ha riacquistato la denominazione di ’maturità’ in luogo della precedente dizione ’esame di stato’, che forse ha il potere di motivare e responsabilizzare di più studente e persona. La prima prova di Italiano si svolgerà il 18 giugno uguale per tutti, la seconda, specifica per ogni indirizzo di studio, il giorno dopo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Esame, cambia ancora la formula: "No a interrogazioni nozionistiche, deve emergere il livello di maturità"

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